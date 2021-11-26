Политика

20:28 26.11.2021

Украинские предприятия терпят колоссальные убытки из-за бездарности власти - Тимошенко

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Украинские предприятия терпят колоссальные убытки из-за бездарности власти - Тимошенко

Правительство должно было выполнить две задачи в преддверии отопительного сезона – закачать газ в хранилища и положить на склады уголь, и поскольку это не было сделано, вся страна оказалась в энергетическом коллапсе, сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время встречи с коллективом ПАО "Запорожсталь".

"Летом, когда газ стоил в 6 раз дешевле, его просто не закачали в газовые хранилища. Но средства у "Нафтогаза" на это были. У нас емкость газовых хранилищ – 38 млрд кубов. Это все, что потребляет Украина через год. Если бы газ вовремя и в достаточном объеме закачали, сейчас у нас не было бы энергетического кризиса. Вторая проблема с углем – его должны были заложить 2,5 млн тонн, а положили 700 тысяч. Сейчас на складах осталось 300 тыс тонн, а у нас зима только начинается", – констатировала Тимошенко.

По ее убеждению, именно непрофессионализм властной команды спровоцировала финансовые проблемы для производителей и поставила под угрозу функционирование всей энергосистемы страны.

"У всех предприятий Украины есть убытки, поэтому они вынуждены платить невероятно высокую цену за газ. И самое главное – если зимой случится так, что Беларусь закроет аварийные перетоки электроэнергии, это поставит всю энергосистему Украины на грань аварии", – убеждена Тимошенко.

После рабочего совещания коллектив "Запорожстали" ознакомил команду "Батькивщины" с работой кислородного цеха, благодаря которому в больницы отгружается около тысячи тонн кислорода ежемесячно. Однако оказалось, что на получение сертификации кислорода было потрачено более 7 месяцев, поскольку чиновники искусственно блокировали возможность бесплатно передавать кислород больницам, не предоставляя сертификацию, и отправляли больницы производителям, имеющим лицензию, но отгружают кислород за деньги.

В начале ноября Тимошенко обратилась к премьер-министру с требованием упростить процедуру получения сертификатов на кислородные станции, поскольку из-за бюрократических препятствий этот процесс затягивался на тот момент уже на 6 месяцев.

Теги: #кислород #батькивщина #энергетика
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