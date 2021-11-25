Политика

16:22 25.11.2021

Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный "экватору его каденции" – пресс-служба

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Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон, посвященный "экватору его каденции" – пресс-служба

В пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный "экватору его каденции".

Как сообщает Офис президента в своем Tegeram-канале, пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12:00 и продлится три часа.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - сказано в сообщении.

В Офисе президента добавили, что "состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы".

В частности, будут подняты темы проведения реформ в Украине, ситуация на Донбассе, энергетическая безопасность, вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д.

"В то же время такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов", - говорится в анонсе.

Мероприятие будет транслироваться на официальной Facebook-странице Офиса президента и ведущих украинских телеканалах.

Теги: #зеленский #пресс_марафон
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