Политика

15:31 02.11.2021

В Раду проходят 5 партий, у партии Разумкова и Радикальной партии высокие шансы – соцопрос КМИС

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В Раду проходят 5 партий, у партии Разумкова и Радикальной партии высокие шансы – соцопрос КМИС

Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования "Общественно-политические настроения населения", проведенного Киевским международным институтом социологии 20-25 октября.

Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (18,3% среди определившихся с выбором), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17%), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (15,4%), "Европейская солидарность" (15,1%). Более 5% голосов определившихся респондентов получила бы партия "Сила и честь" (5,6%).

Несколько меньше проходного барьера, но в пределах статистической погрешности от него, набрали бы несуществующая партия Дмитрия Разумкова и Радикальная партия Олега Ляшко (по 4,5%).

За "Украинскую стратегию Гройсмана" проголосовали бы 3,6%, за Всеукраинское объединеие "Свобода" – 2,7%, за "УДАР" – 2,6%, за партию "Наши" – 2,3%, за Партию Шария – 2,2%, за партию "Голос" – 1,7%, за партию "За майбутне" – 1,2%, за другие партии – менее 1%. При этом 2,2% из общего количества опрошенных намерены испортить бюллетень, 22,4% не определились с выбором, 13,4% не участвовали бы в них, а 0,8% отказались отвечать.

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех подконтрольных правительству регионов Украины. Выбора репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 1,5% – для показателей близких к 5%

Теги: #партии #кмис #опрос
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