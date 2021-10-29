Политика

15:03 29.10.2021

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует рассмотреть кадровые вопросы

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Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует рассмотреть кадровые вопросы

Депутатская фракция "Слуга народа" планирует на своём заседании в понедельник рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram-канале.

Кроме того, по ее словам, "Слуга народа" намерена избрать первого заместителя председателя фракции (кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец), а также другие вопросы, связанные с работой фракции.

Заседание фракции начнется 1 ноября в 19:00 в КВЦ "Парковый".

Ранее глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября.

 

Теги: #кадры #слуга_народа
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