Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует рассмотреть кадровые вопросы

Депутатская фракция "Слуга народа" планирует на своём заседании в понедельник рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram-канале.

Кроме того, по ее словам, "Слуга народа" намерена избрать первого заместителя председателя фракции (кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец), а также другие вопросы, связанные с работой фракции.

Заседание фракции начнется 1 ноября в 19:00 в КВЦ "Парковый".

Ранее глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября.