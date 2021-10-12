Украина должна остаться страной транзита газа – глава ЕК

Украина должна остаться страной транзита газа, сказала на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна остаться страной транзита газа", - сказала глава ЕК.

Как сообщалось, во вторник в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина – ЕС.