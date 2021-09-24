Политика

12:45 24.09.2021

В "Слуге народа" не исключают, что на выездном заседании фракции с Зеленским будут присутствовать кандидаты в министры

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В "Слуге народа" не исключают, что на выездном заседании фракции с Зеленским будут присутствовать кандидаты в министры

Потенциальные кандидаты на должности некоторых министров, вероятно, смогут присутствовать на выездном заседании фракции "Слуга народа" при участии президента Украины Владимира Зеленского в конце следующей недели, полагает заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Возможно, там будут кандидаты на определенных министров, где могут произойти замены", - сказала Кравчук в комментарии журналистам в пятницу.

По ее словам, депутаты будут самостоятельно оплачивать проезд к месту события и проживание в отеле.

Теги: #кравчук #кадры #слуга_народа
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