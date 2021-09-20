Политика

12:44 20.09.2021

"Единая Россия" набирает 49,63% голосов по итогам обработки 95% протоколов, КПРФ набирает 19,20%, ЛДПР - 7,48%, в Думу проходят "Новые люди" - ЦИК РФ

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"Единая Россия" набирает 49,63% голосов по итогам обработки 95% протоколов, КПРФ набирает 19,20%, ЛДПР - 7,48%, в Думу проходят "Новые люди" - ЦИК РФ

Партия "Единая Россия" после обработки 95% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 49,63% голосов.

Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России.

КПРФ, согласно данным Центризбиркома, набирает 19,20%, ЛДПР - 7,48%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,43%.

Также, по текущим данным, в думу проходит партия "Новые люди" с 5,40% голосов.

Согласно данным по одномандатным округам после обработки 95% протоколов, "Единая Россия" лидирует в 199 округе, КПРФ набирает 9 мест, кандидаты от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" проходит в 8 округах, а ЛДПР, "Родина", Партия Роста, "Гражданская платформа" пока набирают по одному месту по одномандатным округам. Кроме того, в Госдуму проходит пять самовыдвиженцев.

В РФ завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября. Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

 

Теги: #рф_выборы
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