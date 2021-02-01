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13:44 01.02.2021

СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавших через Telegram-каналы ситуацию в Украине

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СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавших через Telegram-каналы ситуацию в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации, сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, спецслужбы РФ привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда Telegram-каналов: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live, "Херсон live".

В ведомстве выяснили, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тыс. грн на всеукраинских каналах", - говорится в сообщении.

СБУ идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов, проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности Украины.

"Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации. Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию", - указали в СБУ.

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

Теги: #telegram #сбу #кибербезопасность #рф_выборы
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