Политика

19:05 17.09.2021

Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

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Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

Украина введет санкции в связи с проведением выборов в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым, в отношении всех участников избирательного процесса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Подавляющее большинство санкций касаются вопросов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей – это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации. Мы уверены, что на этих территориях нет права у Российской Федерации проводить выборы, потому все участники этого процесса, которые принимают участие, члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны", - заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.

По его словам, СНБО уже отработало первый список таких лиц. "По всем, без исключения, таким лицам в скором времени указом президента введутся санкции", - сказал Данилов.

Он также отметил, что это касается всех иностранных граждан, имеющих желание принять участие в избирательном процессе на временно оккупированных территориях в качестве наблюдателей и независимо от того, будут ли они сенаторами или иными должностными лицами.

Данилов добавил, что СНБО уже располагает информацией об определенных гражданах из Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые желают приехать на выборы в российский парламент на временно оккупированные территории Украины. "Ещё раз подчеркиваю, все они без исключения, несмотря на то, имеют какой-то дипломатический или другой иммунитет, будут под санкциями нашей страны", - подчеркнул Данилов.

Теги: #санкции #украина #рф_выборы
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