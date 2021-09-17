Политика

22:22 17.09.2021

Порошенко призвал мир не признавать "выборы" в Госдуму РФ, а также усилить санкции против Кремля

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Порошенко призвал мир не признавать "выборы" в Госдуму РФ, а также усилить санкции против Кремля

Лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинскую власть и мировое сообщество не признавать выборы в Государственную думу Российской Федерации из-за привлечения жителей Донбасса к ним, а также усилить санкционное давление на Кремль, сообщила пресс-служба политсилы.

"Речь идет не только о том, чтобы дать отдельную резко-негативную оценку выборам в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Возможно, и о большем. Нет оснований считать, что эти "выборы" в России будут лучше, чем прошлогодние "выборы" у (президента Беларуси Александра – ИФ) Лукашенко. Поэтому и оценки должны быть тождественными", - сказал Порошенко в видеообращении, обнародованном на официальном сайте.

Он добавил, что необходимо осудить паспортизацию (жителей Донбасса – ИФ) как акт агрессии против Украины, в частности, и на уровне Генеральной ассамблеи ООН, а также партнерами Украины по Европейскому Союзу, в том числе по результатам саммита Украина-ЕС.

Порошенко убежден, что Россия должна понести международно-правовую ответственность.

По его словам, "Россия грубо пренебрегает нормами и принципами международного права и торпедирует Минские соглашения". Он отметил, что привлечение украинцев, проживающих на оккупированных территориях, к выборам российского парламента - вызов, сопоставимый с захватом Крыма и прямым вторжением регулярных подразделений российской армии на Донбасс.

"Следует реанимировать угробленную международную коалицию в поддержку Украины, усилить совместное давление на Кремль, углубить санкции против России. Владимир Александрович! Отбросьте все иллюзии, проснитесь и будите партнеров... Политика умиротворения агрессора, которую вы обещали, когда шли к власти, - не работает", - убежден Порошенко.

Политик считает, что у Украины есть возможность остановить проект "Северный поток-2".

"Энергетический шантаж, закулисные действия Москвы, которая накрутила цену на газ почти до тысячи долларов за тысячу кубов, должно привести в чувство тех европейцев, которые считают, что торговля с Россией это бизнес, а не жесткая геополитика", - отметил он.

Кроме того, Порошенко призвал возобновить трехсторонние переговоры руководителей Украины, Германии и Франции, а также привлечь США.

"…Может, стоит попробовать? Может это удастся теперь, когда Путин газовыми спекуляциями подставил Германию как лоббиста "Северного потока-2"? И когда Франция в шоке от планов Кремля послать в Мали наемников из частной армии Вагнера. К выработке общей позиции давления на Москву должны быть привлечены и Соединенные Штаты", -  цитирует пресс-служба политсилы слова лидера.

Также Порошенко призвал президента Владимира Зеленского во время визита в Нью-Йорк, где состоится сессия Генассамблеи ООН, привлекать внимание международных партнеров Украины к действиям РФ в Крыму и на Донбассе, в частности, давления на крымских татар и арест первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также инициировать спецдебаты в рамках Совбеза ООН.

"Задача президента - привлечь внимание наших друзей, партнеров и союзников к преступлениям Кремля. Вспомнить о кампании запугивания крымскотатарской общины в Крыму, преобразования полуострова в "остров несвободы" и военную базу. Созвать спецдебаты в рамках Совбеза ООН. Украина должна добиться того, чтобы все страны-участницы "Крымской платформы" осудили Россию за арест первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, непосредственного участника конференции", - отмечает  Порошенко.

Теги: #порошенко #украина #рф_выборы
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