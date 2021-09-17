Политика

14:47 17.09.2021

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

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Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации №5599, сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая фракция ("Слуга народа").

"Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - написала Безуглая на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Вместе с тем председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своём телеграмм-канале уточнил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению "всего учтено 13 правок из 1271. Голосовали: 10 за, 1 против (член фракции "Голос" Сергей Рахманин), 0 - воздержалось".

Он также отметил, что согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендуется рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, "то есть без права депутатов поставить свои правки в зале". "Это будет грубейшее нарушение Регламента", - считает Железняк.

 

Теги: #олигархи #рада #безуглая
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