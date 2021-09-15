Политика

18:37 15.09.2021

Элизабет Трасс сменит Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании

1 мин читать
Элизабет Трасс сменит Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании

Бывший министр Великобритании по международной торговле Элизабет Трасс назначена главой британского МИД, сообщили в среду на Даунинг-стрит.

На этом посту она сменит Доминика Рааба, который теперь станет министром юстиции.

Согласно британским СМИ, Трасс станет второй в истории Великобритании женщиной, которая возглавит МИД Великобритании. В разное время она входила в кабинет министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

Ранее в среду британский министр юстиции Роберт Бакленд и министр по делам жилищного строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик сообщили, что их сняли с занимаемых должностей.

Представитель британского премьера Бориса Джонсона ранее отмечал, что перестановки в правительстве "создадут сильную и единую команду для того, чтобы лучше восстановить страну после пандемии".

Британские СМИ отмечают, что министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сохранила свой пост.

Рааб подвергся сильной критике британских СМИ и оппозиции в августе, когда выяснилось, что во время решающего наступления движения "Талибан" он не стал возвращаться из отпуска в Лондон.

Теги: #великобритания #трасс #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:57 14.09.2021
Новый глава МИД Афганистана пообещал не допустить деятельность террористов в стране

Новый глава МИД Афганистана пообещал не допустить деятельность террористов в стране

12:38 14.09.2021
Кулеба: Украине нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю

Кулеба: Украине нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю

07:16 13.09.2021
Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября - СМИ

Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября - СМИ

00:02 13.09.2021
Глава МИД Катара провел в Кабуле встречу с членами правительства талибов

Глава МИД Катара провел в Кабуле встречу с членами правительства талибов

07:47 12.09.2021
Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи и заявил, что Париж отказывается иметь какие-либо отношения с их правительством

Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи и заявил, что Париж отказывается иметь какие-либо отношения с их правительством

10:19 09.09.2021
Новоназначенный апостольский нунций вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины

Новоназначенный апостольский нунций вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины

13:44 07.09.2021
Голодомор признали геноцидом уже 15 государств - замглавы МИД

Голодомор признали геноцидом уже 15 государств - замглавы МИД

07:07 07.09.2021
Глава МИД КНР на следующей неделе может посетить Сеул

Глава МИД КНР на следующей неделе может посетить Сеул

00:02 07.09.2021
Британия может гордиться своими достижениями в Афганистане - Джонсон

Британия может гордиться своими достижениями в Афганистане - Джонсон

11:13 06.09.2021
Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

Минобороны Великобритании не может подтвердить сообщения о взятии талибами Панджшера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

"Евросолидарность" выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

Кличко: киевлян хотят лишить права избирать власть в столице

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений – Разумков

На сайте Рады появился текст законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с "кандидатами-двойниками"

Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

Шмыгаль: двойное гражданство должно быть - это признак цивилизованных стран

Если школы и садики закроют на локдаун, у родителей не будет возможности работать – нардеп Железняк

Блинкен на слушаниях в конгрессе вновь попытался оправдать решение Байдена о выводе сил США из Афганистана

"Евросолидарность" выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

КС на неделе начнет рассмотрение дела о конституционности отмены депутатской неприкосновенности - нардеп Качура

Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ выиграл уже вторые предвыборные дебаты - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА