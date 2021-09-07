Политика

12:36 07.09.2021

Зеленского на посту президента готовы переизбрать 31% украинцев, Порошенко 13% - соцопрос "Рейтинга"

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Зеленского на посту президента готовы переизбрать 31% украинцев, Порошенко 13% - соцопрос "Рейтинга"

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы поддержку 31,1% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы главы государства проводили в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-4 сентября.

При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" проголосовали бы 13,3% определившихся респондентов, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 10,9%, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9,2%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,1%, за экс-нардепа Евгения Мураева и экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана – по 5,7%, за других – менее 5%.

Не намерены голосовать 5,8% из общего числа опрошенных, 6,1% затруднились с ответом.

При этом 45% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко, 38% - за Тимошенко, 35% - за Бойко, 25% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 24% - за Зеленского.

Зеленскому целиком или скорее доверяет 50% респондентов, не доверяет 48%. Спикеру Верховной Рады Двитрию Разумкову доверяет 29%, не доверяет 32%, 33% не слышали о нём. Порошенко и Тимошенко доверяет по 26% опрошенных, не доверяет 71% и 72% соответственно. Бойко доверяет 23%, не доверяет 58%, 16% о нем не знают. Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют 46%, не знают о нем 30%.

В ходе исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 не более 2%.

Теги: #президент #опрос #рейтинг
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