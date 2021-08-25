Политика

18:12 25.08.2021

Юлия Яцык: инсинуации вокруг памятника действующим полицейским недопустимы

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Юлия Яцык: инсинуации вокруг памятника действующим полицейским недопустимы

 

Разговоры о якобы схожести памятника действующим полицейским, открытого по случаю 30-летия Независимости Украины, с начальником Нацполиции Киевской области Андреем Небытовым недопустимы, поскольку они направлены на деморализацию сотрудников НПУ. Об этом заявила народный депутат фракции «Слуга народа», член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

«Недопустимо, когда рядовые граждане, чью безопасность полицейские оберегают, позволяют себе такие высказывания, а тем более Стерненко и ему подобные – те, которые оказались по другую сторону закона и обвинялись в совершении тяжких преступлений. Если каждый будет позволять себе высказывать подобного рода комментарии, это будет деморализовать полицию. Я считаю, что абсолютно непозволительно высказывать такие вещи, давать такие субъективные оценки», - сказала она.

При этом Юлия Яцык высоко оценила работу украинских полицейских.

«Я буквально только что общалась с ребятами из Печерского райотдела полиции, которые сегодня обеспечивали безопасность чешских дипломатов. Они очень качественно выполняют свою работу. Может рядовому гражданину она не сильно заметна, и её сложно оценить, но полицейские всегда на страже. И это не смотря на такой существенный факт, как оплата их труда. Ведь если мы говорим о критериях заработной платы, то у сотрудников ГБР, НАБУ, НАЗК это порядка 80 тыс грн, а у рядовых полицейских 16 тыс грн», - отметила нардеп.

Говоря о памятнике, который подвергся критике в соцсетях, Юлия Яцык отметила, что это собирательный образ полицейского.

«Есть определённый типаж полицейского. И человек, так или иначе связанный со сферой криминальной юстиции, может в толпе идентифицировать полицейского. Я, как адвокат, могу это сделать – если передо мной поставить 10 человек, я безошибочно определю следователя, опера или участкового. У них определённый типаж, манера поведения, изучающий взгляд. И этот памятник олицетворяет типичные черты полицейского», - подытожила нардеп.

 

 


 

Теги: #яцык #слуга_народа
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