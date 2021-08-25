Политика

18:09 25.08.2021

Посольство США в Украине: нападениям на политиков и журналистов не должно быть места в процветающей демократии

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Посольство США в Украине: нападениям на политиков и журналистов не должно быть места в процветающей демократии

Политическая оппозиция является необходимой частью демократии, напомнило посольство США в Украине.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - подчеркивается в сообщении в соцсети Twitter.

Как сообщалось, во вторник в центре Киева неизвестный облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя – им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Теги: #посольство_сша #оппозиция #порошенко
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