Политика

18:06 19.08.2021

Зеленский: говорить о возможности второго срока пока что рано

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Зеленский: говорить о возможности второго срока пока что рано

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока что слишком рано говорить о возможности его повторного баллотирования на пост. 

"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сказал Зеленский в интервью изданиям "НВ", Washington Post, Liberation, "Новая Газета" и Funke Media.

На вопрос, рассматривает ли он в принципе возможность второго срока, Зеленский уточнил, что хочет завершить "некоторые вещи".

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно - это не моя амбиция", - объяснил он.

 

Теги: #президентство #зеленский
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