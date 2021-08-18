Политика

01:24 18.08.2021

Байден: США продолжат отстаивать основные права афганского народа

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Байден: США продолжат отстаивать основные права афганского народа

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что США продолжат отстаивать основные права афганского народа, в частности женщин, сообщает Государственный департамент в Твиттере.

"Мы продолжим поддерживать афганский народ. Мы будем руководить нашей дипломатией, нашим международным влиянием и нашей гуманитарной помощью. Мы продолжим отстаивать основные права афганского народа - женщин и девочек - точно так же, как мы говорим по всему миру", - сказал Байден в видеообращении, обнародованном в акаунте Госдепа.

Он отметил, что права человека должны быть приоритетными для внешней политики США.

Теги: #права_женщин #сша #байден #афганцы
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