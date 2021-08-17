Политика

13:50 17.08.2021

Разумков: Власть должна создать условия, чтобы никто не хотел уехать из Украины

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Разумков: Власть должна создать условия, чтобы никто не хотел уехать из Украины

Украинская власть должна создать условия, чтобы ни у кого не возникало желание уехать в другие страны, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Думаю, что нам надо сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами, и точно никуда не хотели уезжать. Это задание всей власти", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Полтавской области, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ко всем людям, желающим жить в РФ и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, переезжать в РФ.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, необходимо также возвратить, тех граждан, которые искренне любят Украину, но уехали не от хорошей судьбы в страны ЕС, в РФ и другие страны.

"Надо возвращать, а для этого надо создавать условия", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 5 августа в интервью на телеканале "Дом" Зеленский заявил, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей никогда не будут российскими. "Люди на оккупированной территории Донбасса и Крыма должны понять – это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз – родина или ты гость? Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, мы русские – это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", - сказал он

Президент призвал всех желающих жить в РФ и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, окончательно переезжать в РФ. "Для будущего своих детей и внуков, если ты считаешь, что ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины, чувствуя, что это Россия. Если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", - добавил Зеленский.

Теги: #полтавская_область #разумков
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