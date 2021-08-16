Кличко: Сценарий, который сегодня отрабатывают на власти Киева, - опасный прецедент для всей страны

Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении заявил о системном, политически мотивированном давлении на столичную власть и назвал это опасным прецедентом для всей страны.

"Я хочу обратиться к киевлянам, к представителям местного самоуправления, к представителям различных органов власти. И подчеркнуть следующее. Тот сценарий, который сегодня отрабатывают на столичной власти, - опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева", - заявил Кличко в видеообращении, обнародованном на своей странице в Facebook в понедельник.

"Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью - опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке, а судебный приговор не вступит в законную силу.

"Сейчас кричат о подозрениях (о которых сообщают киевским чиновникам – ИФ), нарушениях, а потом все лопнет как мыльный пузырь. Хочу отметить, что городские власти, несмотря на все препятствия, работают. Мы продолжаем ремонт дорог, объектов социальной инфраструктуры", - сообщил Кличко.

Столичный мэр уточнил, что в частности, продолжается строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.

"Мы должны восстановить работу Инспекции по парковке, которую сейчас практически заблокировали. И не допустить беспорядка с парковкой на тротуарах и обочинах дорог", - добавил мэр.

Он отметил, что все документы и информация о деятельности инспекции находятся в открытом доступе и киевляне могут сами с ней ознакомиться, а портал "Киев цифровой" максимально минимизирует бюрократию в общении жителей столицы с чиновниками, поэтому оформить штраф и забрать машину со штрафплощадки можно быстро и беспрепятственно.

"Я не дам уничтожить свою репутацию и дело, которым я занимаюсь много лет! Мы продолжим менять Киев, менять страну", - резюмировал Кличко.