Депутаты инициируют повторную антикоррупционную экспертизу при подготовке законопроектов ко второму чтению

Группа народных депутатов из разных фракций предлагает проводить повторную антикоррупционную экспертизу при подготовке законопроектов ко второму чтению.

Соответствующий законопроект № 5834 О внесении изменений и дополнений в Регламент Верховной Рады зарегистрирован в парламенте.

Депутаты предлагают дополнить 117 статью Регламента Верховной Рады новой частью, согласно которой комитет по вопросам антикоррупционной политики проводит повторную антикоррупционную экспертизу законопроектов ко второму или повторному второму чтению.

Согласно законопроекту, повторное экспертное заключение следует предоставить в главный комитет (комитет, который готовит законопроект к рассмотрению на пленарном заседании парламента – ИФ) в 10-дневный срок со дня получения законопроекта для предоставления заключения.

В законопроекте отмечается, что выводы повторной антикоррупционной экспертизы прилагаются к сопроводительным документам, которые предоставляются народным депутатам вместе с законопроектом.

Согласно действующему Регламенту Верховной Рады, комитет по вопросам антикоррупционной политики проводит антикоррупционную экспертизу законопроектов только перед первым чтением.

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики возглавляет Анастасия Радина (фракция «Слуга народа»).