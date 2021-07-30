В "Слуге народа" убеждены, что уровень зарплаты врачей в Украине должен быть не менее 20 тыс. грн в месяц

Депутатская партия "Слуга народа" считает своей целью повысить зарплаты медработникам и инвестировать в здоровье нации, заявил глава политсилы Александр Корниенко.

"Врач должен получать заработную плату не менее 20 тысяч (грн – ИФ). С таким обещанием шел на выборы президент. В июне ко Дню медика глава государства подписал указ, устанавливающий ориентир минимальных зарплат медиков: минимум 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей. И сегодня это одна из наших следующих задач", - сказал Корниенко во время рабочего визита в Черкасскую область, в рамках которого он встретился с медперсоналом областной детской больницы.

Он добавил, что тщательно изучает проблемы в медицинской отрасли и убежден, что к Национальной службе здоровья Украины нужно доносить позицию медработников. В частности, по финансовой нагрузке, которая легла на плечи местного самоуправления, а также по достойной оплаты труда украинских врачей.

"Вы делаете очень непростое дело. Но за последний "ковидный" год все могли убедиться: все обещанное президентом и правительством было выполнено. Сейчас будем работать, чтобы изменить ситуацию с зарплатами", - обратился Корниенко к медикам Черкасской областной больницы.

Другим направлением деятельности политик назвал инвестирования в здоровье нации. Так, в рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" в ближайшие годы по всей стране планируют оборудовать 873 "активных парков" и современных спортплощадок.