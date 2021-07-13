В "Голосе" расценили результаты переговоров Зеленского и Меркель как нейтральные

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк считает нейтральными результаты переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Чем тут быть удовлетворенным? На самом деле у украинской делегации было несколько заданий. Первое - это предвыборные обещания не только Партии зеленых, но и партии Меркель о "Северном потоке - 2" - этого нет. Второе - вопрос, касающийся компенсации, блокирования, сертификации, введения в эксплуатацию, достройки, в конце концов, "Северного потока - 2" - этого тоже нет. Был поставлен вопрос геополитический о формуле Штайнмайера от госпожи Меркель, учитывая то, что она завершает свой пост канцлера - мне кажется, мы можем делать определенные скидки. Поэтому, к сожалению или к счастью, какой-то громкой информации нет", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

Он допустил, что, безрезультативные переговоры вызваны тем, что политическая каденция канцлера Германии Меркель подходит к концу, и она не хочет делать резких шагов до выборов.

"Поэтому результаты менее, чем нейтральные. К сожалению, большого прогресса мы тут не получили. Хотя, честно говоря, я и не ожидал его от этих переговоров",- добавил Железняк.