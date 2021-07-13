Политика

11:48 13.07.2021

"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

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"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

Фракция "Голос" настроена не допустить внесение изменений в закон об украинском языке как государственном через поправки к законопроекту № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год, заявляет ее лидер Ярослав Железняк.

"Я завтра вместе с коллегами пойду в комитет бюджетной политики, чтобы сбить эти поправки, и в четверг будем настаивать, чтобы за эти поправки… не голосовали", - сказал Железняк журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, если вдруг поправки в закон об украинском языке как государственном будут проголосованы, то фракция своими постановлениями заблокирует подписание этого закона.

"Фракция "Голос" настаивает, чтобы закон о государственном языке был таким, каким он есть, и 16 июля вступили в силу все нормы, предусмотренные законом", - подчеркнул Железняк.

Как сообщалось, в понедельник Железняк сообщил, что Верховная Рада может в четверг рассмотреть во втором чтении законопроект № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год и внести поправки в закон о государственном языке, которые нивелируют действие важных норм языкового законодательства.

"Эти правки пытаются протащить вообще с нарушением регламента - поправки в закон о госбюджете вносят изменения в совсем другие законы", - считает Железняк.

Речь идет о поправке №13 и идентичной ей поправке №14, которые предлагают вывести создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства, а также о поправке №16, которая "убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком" и о поправке №17, позволяющей использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, что, по словам Железняка, "значит - и обучение на русском языке в школах и универах".

Теги: #язык #голос #железняк
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