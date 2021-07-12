Политика

10:24 12.07.2021

Законопроект о госполитике переходного периода направлен в Венецианскую комиссию, выводы ожидаются в октябре - Резников

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Законопроект о госполитике переходного периода направлен в Венецианскую комиссию, выводы ожидаются в октябре - Резников

Законопроект о государственной политике переходного периода направлен в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию) для получения экспертного заключения, сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект вывода, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021 года. Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые нацелены на обеспечение деоккупации и безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - цитирует Резникова пресс-служба министерства.

В ведомстве напоминают, что законопроектом предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия.

Теги: #законопроект #госполитика #венецианская_комиссия #резников
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