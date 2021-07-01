"Голос" требует восстановления государственного финансирования партии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) должно немедленно восстановить государственное финансирование партии "Голос" согласно соответствующему решению апелляционного суда, заявляют в политсиле.

"30 июня 2021 года было завершено рассмотрение апелляции НАПК на решение суда первой инстанции. Суд подтвердил, что решение НАПК о приостановлении государственного финансирования партии было превышением полномочий агентства", - говорится в заявлении политсилы, обнародованном в четверг.

В партии "Голос" отмечают, что "всегда добросовестно следовали антикоррупционному законодательству, не нарушили никаких законов и правил, и отстояли свою правоту".

Как сообщалось, НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование парламентских политических партий "Батькивщина" и "Голос" в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах.

В частности, НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

Партия "Голос" просила суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности политпартии. Среди других требований иска - признать противоправными действия НАПК по составлению заключения о результатах анализа отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера указанной партии.

29 января 2021 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску политической партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.