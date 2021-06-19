Политика

16:14 19.06.2021

Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию с безопасностью на Черном море

1 мин читать
Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию с безопасностью на Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях Анталийского дипломатического форума.

"Министры отдельно обсудили возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности на Черном море", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны также обсудили подготовку к 10-му заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате "Квадрига".

Кулеба выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО, которую турецкая сторона выражала в ходе подготовки и во время проведения саммита НАТО.

Чавушоглу заверил, что Турция будет и впредь всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, и принял приглашение Кулебы осуществить осенью этого года визит в Украину с целью обсуждения всего комплекса украинского-турецких стратегических отношений.

Теги: #кулеба #турция #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 19.06.2021
Ирак посетит делегация украинского бизнеса для поиска новых торговых возможностей между странами - Кулеба

Ирак посетит делегация украинского бизнеса для поиска новых торговых возможностей между странами - Кулеба

13:47 19.06.2021
Кулеба и глава МИД Молдовы договорились провести консультации о взаимном признании ID-карт

Кулеба и глава МИД Молдовы договорились провести консультации о взаимном признании ID-карт

12:58 19.06.2021
Главы МИД Украины и Румынии обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море

Главы МИД Украины и Румынии обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море

11:40 19.06.2021
Главы МИД Украины и Польши скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

Главы МИД Украины и Польши скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

04:54 19.06.2021
Кулеба и глава МИД Кыргызстана договорились о проведении в 2021 политконсультаций на уровне замминистров внешнеполитических ведомств

Кулеба и глава МИД Кыргызстана договорились о проведении в 2021 политконсультаций на уровне замминистров внешнеполитических ведомств

02:35 19.06.2021
Тбилиси ожидает поддержки от Анкары в вопросах территориальной целостности Грузии и интеграции в НАТО

Тбилиси ожидает поддержки от Анкары в вопросах территориальной целостности Грузии и интеграции в НАТО

15:49 18.06.2021
Как выбрать отель для отдыха в Турции

Как выбрать отель для отдыха в Турции

12:36 18.06.2021
Украина стремится, чтобы встреча лидеров в "Нормандском формате" состоялась как можно скорее- Кулеба

Украина стремится, чтобы встреча лидеров в "Нормандском формате" состоялась как можно скорее- Кулеба

23:22 17.06.2021
Кулеба: тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Украине будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон

Кулеба: тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Украине будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон

22:27 17.06.2021
Байден и Эрдоган не достигли каких-либо договоренностей по С-400, но продолжат диалог по этому вопросу

Байден и Эрдоган не достигли каких-либо договоренностей по С-400, но продолжат диалог по этому вопросу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко поговорил с Эрдоганом об украинско-турецком стратегическом партнерстве

В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

Украина стремится, чтобы встреча лидеров в "Нормандском формате" состоялась как можно скорее- Кулеба

США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ

Половина фракции "Голос" выразила недоверие ее главе Железняку - нардеп Устинова

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поговорил с Эрдоганом об украинско-турецком стратегическом партнерстве

Санкции против Фирташа еще эфемерные, а решение о списаний долгов его газзбутов - реальное – депутат Совсун

Съезд "Слуги народа" может состояться осенью – нардеп Корниенко

В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

Тимошенко извинилась перед медиками от имени всех политиков за недостаток внимания к сфере здравоохранения в Украине

"Евросолидарность" инициирует изменения в Админкодекс для усиления ответственности чиновников за нарушения закона о декоммунизации

В "Евросолидарности" призывают власти повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить украинцам субсидии

США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ

Порошенко: Байден дал Путину полгода, и Украина должна использовать это время для мощного международного давления на Кремль

Байден предупредил Путина о недопустимости кибератак на оборонку, энергетику, финансовую сферу и систему здравоохранения США - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА