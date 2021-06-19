Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию с безопасностью на Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях Анталийского дипломатического форума.

"Министры отдельно обсудили возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности на Черном море", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны также обсудили подготовку к 10-му заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате "Квадрига".

Кулеба выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО, которую турецкая сторона выражала в ходе подготовки и во время проведения саммита НАТО.

Чавушоглу заверил, что Турция будет и впредь всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, и принял приглашение Кулебы осуществить осенью этого года визит в Украину с целью обсуждения всего комплекса украинского-турецких стратегических отношений.