Ирак посетит делегация украинского бизнеса для поиска новых торговых возможностей между странами - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном, заверил Багдад, что Киев будет оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности Ирака.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи, которая прошла на полях Анталийского дипломатического форума, министры обсудили развитие торговли, в частности увеличение объемов украинского аграрного экспорта в Ирак.

По инициативе Кулебы Ирак посетит делегация украинских предпринимателей для поиска новых торговых возможностей между странами. Кулеба подтвердил, что Украина будет оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности Ирака, важного торгового партнера в ближневосточном регионе.

Глава украинской дипломатии выразил поддержку усилиям Ирака в борьбе с терроризмом. Стороны уделили особое внимание вопросу защиты прав граждан Украины, находящихся на территории Ирака.

Кулеба также выразил готовность к совместной работе ради увеличения количества иракских студентов в украинских учебных заведениях.