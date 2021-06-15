Политика

17:05 15.06.2021

Депутаты предлагают Раде принять заявление с политической позицией по вопросу водоснабжения Крыма и переговорного процесса с Москвой

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Депутаты предлагают Раде принять заявление с политической позицией по вопросу водоснабжения Крыма и переговорного процесса с Москвой

Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" предлагают Верховной Раде принять публичную политическую декларацию по вопросу водоснабжения аннексированного Россией Крыма, которая может использоваться в переговорных процессах.

Соответствующий проект постановления "О заявлении Верховной Рады Украины относительно призывов о восстановлении водоснабжения по Северо-Крымскому каналу к временно оккупированным территориям Автономной Республики Крым и города Севастополя" зарегистрирован в парламенте во вторник под №5663.

Его текст на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

Вместе с тем соавтор документа - народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пояснила, что проект постановления №5663 является публичной политической декларацией Верховной Рады Украины по вопросу водоснабжения оккупированного полуострова.

"Мы исходили из того, что до сих пор нет законодательной позиции по этому вопросу, и органы исполнительной власти должны получить политическую позицию, принятую законодательным органом для использования в переговорных процессах", - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, данный проект постановления декларирует, что любые призывы о восстановлении водоснабжения на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя путем использования Северо-Крымского канала или иным подобным путем являются действиями, которые не соответствуют международным обязательствам Украины, противоречат национальным интересам, несут угрозу суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Проект постановления также призывает президента Украины и компетентные органы безотлагательно реагировать с целью защиты государственных интересов Украины на любые попытки восстановления водоснабжения на временно оккупированных территориях.

Вместе с тем авторы законодательной инициативы предлагают главе государства и Кабинету министров Украины принять безотлагательные меры по усилению охраны и обороны объектов Северо-Крымского канала, усилить противодействие подрывной, пропагандистской и разведывательно-диверсионной деятельности РФ.

Кроме того, проект постановления определяет, что вопрос водоснабжения в Крым зависит от восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

В то же время Фриз уточнила, что законопроект №5419, зарегистрированный депутатами в конце апреля, предусматривает внесение изменений в действующее законодательство относительно прямого запрета водоснабжения в оккупированный Крымский полуостров.

"Таким образом, в совокупности оба документа в случае принятия позволят предоставить гарантии непоставки воды в оккупированный Крым и предотвратить вероятные переговоры Банковой по вопросу водоснабжению, а также установить определенные политические ограничения для власти в отношении попыток возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу в результате сепаратных переговоров с агрессором", - добавила политик.

Теги: #крым #рада #вода #депутаты
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