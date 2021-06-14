Выборы президента Эстонии назначены на 30 августа

Председатель парламента Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) на основании конституции республики, законов о выборах президента и регламента деятельности парламента созвал на 30 августа чрезвычайную сессию высшего органа законодательной власти Эстонии.

"В повестке дня сессии - выборы президента республики", сообщила в понедельник пресс-служба парламента.

Президента Эстонии выбирает парламент сроком на 5 лет. Баллотироваться на должность главы государства могут только граждане Эстонии по рождению в возрасте старше 40 лет. Кандидата выдвигают не менее 1/5 от числа депутатов, всего в парламенте 101 народный избранник.

Избранным считается кандидат, за которого проголосовали не менее 2/3 состава парламента, или 68 депутатов. Если в ходе трех туров голосования избрать президента не удастся, председатель парламента созывает коллегию выборщиков, в которую входят депутаты парламента и представители органов местного самоуправления. Но если и после второго тура голосования в коллегии выборщиков не удастся избрать президента, право выбора президента вновь переходит к парламенту, и процедура повторяется заново в вышеописанной последовательности.

Именно это и произошло в 2016 году, когда после всех этих процедур отпали большинство наиболее популярных кандидатур, 10 октября была избрана президентом тогда мало еще известная Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), работавшая в Европейской счетной палате.

В настоящее время в стране идут дебаты о кандидатуре, которая удовлетворила бы интересы большинства политических и общественных кругов. Председатель парламента Ратас, который рассматривался как наиболее вероятная кандидатура на пост президента, публично заявил об отказе баллотироваться.

Нынешняя президент Кальюлайд, которая может воспользоваться правом быть избранной на второй срок, о своих планах на дальнейшую политическую деятельность еще ничего не сообщала.