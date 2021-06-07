"Евросолидарность" презентовала платформу для онлайн-коммуникаций депутатов всех уровней и партийцев

Во время съезда партии "Европейская солидарность" в Киеве была представлена "ЕС платформа", с помощью которого депутаты всех уровней и партийцы смогут общаться между собой в онлайн-режиме, а также делиться опытом и оперативно решать общие задачи, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Мы решили в партии разработать совершенно новую платформу, где каждый депутат от "Европейской солидарности" будет иметь обратную связь для того, чтобы выражать свои позиции, которые точно будут услышаны. Будут обсуждаться те инициативы, которые партия выдвигает как лидерская оппозиционная сила", - заявил по этому поводу глава "Евросолидарности", пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко.

Он отметил, что платформа позволит осуществлять эффективную координацию действий в Верховной Раде, в областных и местных советах.

"Я думаю, что это будет абсолютно невиданная ситуация среди украинской политической жизни. Это будет еще одним доказательством, что мы с вами являемся настоящей, крутой, пока оппозиционной, но лидирующей политической силой Украины. Лучшей. Почему я в этом уверен? Потому что мы единая команда - крутая, драйвовая, правильная, европейская", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что "Евросолидарность" является командой с "колоссальным опытом решения сложных проблем".

"Мы - команда победителей. Мы с вами победим ради Украины и украинцев, которые ждут этой победы", - отметил нардеп.

В свою очередь, лидер общественной организации "Солидарная молодежь", депутат Киевсовета Динара Габибуллаева отметила, что "ЕС платформа" - это инструмент, благодаря которому смогут создаваться уникальные проекты.

"ЕС платформа показала 100% готовность к прозрачности и открытости. ЕС платформа показала, что мы готовы к изменениям, потому что мир становится суперсовременным ... Мы строим партию, 24/7 онлайн в телефоне, планшете, ноутбуке", - сказала она.

Она отметила, что "ЕС платформа" - это уникальный продукт, "потому что во всей украинской политической среде нет такой платформы, которая объединяла бы такое количество людей и давала такую кооперацию".

"Но такое есть в европейских странах и политических структурах европейских стран. Это свидетельствует о том, что "Европейская солидарность" именно та политическая партия, которая внедряет лучшие западные и европейские практики в Украине на своем собственном примере", - подчеркнула Габибуллаева.

Она добавила, что новая платформа является открытой, благодаря чему каждый сможет стать "частью чего-то большего".

"Я мечтаю, чтобы эта платформа так же, как и мне, помогла реализовать свои проекты другим депутатам, потому что именно эта платформа позволяет быть услышанным, позволяет подавать свои инициативы, участвовать во всех ивентах. Эта платформа открытая, здесь каждый может стать частью чего-то большого, потому что "Европейская солидарность" - это платформа возможностей", - резюмировала Габибуллаева.