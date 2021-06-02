Политика

20:25 02.06.2021

Законопроект о деолигархизации защитит общество от деструктивного влияния олигархов - Подоляк

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Законопроект о деолигархизации защитит общество от деструктивного влияния олигархов - Подоляк

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации обеспечит защиту общества от деструктивного влияния олигархов, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Когда законопроект будет принят, нормы закона обеспечат защиту общества от деструктивного влияния олигархов. От того, что они используют ресурсы, которые сконцентрировали, для шантажа государства и манипулирования интересами общества", - заявил Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, крупный бизнес не должен "владеть" политиками и покупать политические решения, а олигархическая система политики должна быть ликвидирована.

Как отметил Подоляк, текст законопроекта будет опубликован, вероятно, утром 3 июня.

Он также уточнил, что предложенный Зеленским законопроект о деолигархизации не является единственным, который будет способствовать превращению олигархов в обычных крупных бизнесменов. Предполагается, что он будет работать в комплексе с другими, уже существующими законодательными актами, и теми, которые ещё разрабатываются.

"Украина должна получить усиленные антимонопольные правила и правила цивилизованного лоббизма, которые существуют во всех развитых демократических государствах. Президент уже говорил, что не хочет поставить в тупик крупный бизнес. У всех соответствующих субъектов будет время для того, чтобы перейти в систему цивилизованных правил", - сказал он.

В то же время, по его словам, "если какие-то олигархические структуры будут противодействовать, они получат немедленный ответ от государства".

Как сообщалось, 2 июня Зеленский внёс как неотложный на рассмотрение парламента законопроект о деолигархизации.

Теги: #законопроект #деолигархизация
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