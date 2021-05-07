Политика

13:14 07.05.2021

Собрание инициативной группы всеукраинского референдума нельзя провести онлайн – разъяснение комитета Рады

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Собрание инициативной группы всеукраинского референдума нельзя провести онлайн – разъяснение комитета Рады

Собрания граждан Украины для проведения всеукраинского референдума за народной инициативой не могут быть проведены в режиме видеоконференции, разъясняет комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

"Рассмотрев затронутый в обращении народного депутата Юлии Тимошенко вопрос и проанализировав соответствующие положения закона от 26 января 2021 года "О всеукраинском референдуме", комитет констатирует, что указанным законом не предусмотрена возможность проведения сборов граждан Украины для проведения всеукраинского референдума по народной инициативе в режиме видеоконференции или в каком-либо другом режиме с использованием сетевых сервисов", - говорится в ответе комитета на обращение Тимошенко, обнародованного на сайте украинского парламента.

В комитете обращают внимание, что в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории Украины в целом или на территории соответствующих регионов организация сборов граждан Украины для проведения всеукраинского референдума по народной инициативе считается возможным при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением Кабинета министров об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемиологических мероприятий для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.

Как сообщалось, глава партии "Батькивщина" Тимошенко обратилась в ЦИК и профильный комитет для разъяснения возможности проведения собрания инициативной группы всеукраинского референдума по вопросу продажи сельскохозяйственных земель в формате Zoom-конференции.

Теги: #тимошенко #собрание #ответ #референдум
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