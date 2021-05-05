Политика

19:15 05.05.2021

Президент Израиля поручил сформировать новое правительство лидеру партии "Еш Атид" Лапиду

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Президент Израиля поручил сформировать новое правительство лидеру партии "Еш Атид" Лапиду

Президент Израиля Реувен Ривлин в среду передал мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии "Еш Атид" Яир Лапиду, сообщает The Times of Israel.

"Президент Ривлин заявил, что поручил лидеру "Еш Атид" Яиру Лапиду сформировать правительство", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось договориться с депутатами от других партий и сформировать коалиционное правительство.

"Незадолго до полуночи Нетаньяху проинформировал президента, что не смог сформировать правительство и возвращает мандат (на формирование кабинета министров) главе государства", - отметил в ночь на среду представитель Ривлина.

Такое развитие событий в охваченном политическим кризисом Израиле было ожидаемо. Большинство наблюдателей предрекало, что Нетаньяху не сможет сформировать правящую коалицию.

Чтобы утвердить состав правительства, кандидату, получившему мандат от президента, необходимо заручиться поддержкой 61 депутата из 120. Если он не справится в течение 28 дней, президент может дать ему еще 14 дней.

Между тем, в 120-местном кнессете (парламенте Израиля) Лапида поддерживают 56 законодателей.

Однако в истории Израиля уже были ситуации, когда кандидат не справлялся с возложенной на него задачей за 42 дня. В этом случае президент может выбрать другого кандидата на формирование правительства.

Если же и у второго кандидата не получится это сделать, то в течение 21 дня до созыва новых выборов любой из прошедших в парламент депутатов может попробовать сформировать коалицию и попробовать добиться большинства голосов в ее поддержку в Кнессете. Для того, чтобы запустить этот процесс, парламентарии в составе как минимум 61 человека должны направить на имя президента запрос с просьбой дать мандат на формирование коалиции тому или иному кандидату.

Теги: #правительство #формирование #израиль
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