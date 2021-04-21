Политика

15:16 21.04.2021

В Раду проходят пять партий, "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа", разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

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В Раду проходят пять партий, "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа", разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

Партия "Европейская солидарность" настигает "Слугу народа", рейтинг двух политических сил превышает 20%, свидетельствуют результаты социологического опроса компании SOCIS.

По данным исследования, в рейтинге политических партий среди тех, кто определился и будет голосовать, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7%, "Европейскую солидарность" - 20,4%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" - 12%, ВО "Батькивщина" - 10,8%, "Силу и честь" - 6,4%.

Согласно опросу, не преодолевают 5%-й барьер: партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3, 1%, "Наши" - 1,9%, "Партия Шария" - 1,5%, "За майбутне" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Пропоцизия" - 0,7% . Другая партия - 6,6%.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получили бы действующий президент Владимир Зеленский и пятый президент, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко. За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 9,7%.

За лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 7,5%, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана". Владимира Гройсмана - 4,5%, экс-нардепа Евгения Мураева - 3%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2,7%, спикера парламента Дмитрия Разумкова - 2,5%, за одного из лидеров партии "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука - 2,2%, мэра Киева Виталия Кличко - 1,3%. Другой кандидат - 9%.

Во втором туре разрыв между Порошенко и Зеленским по сравнению с голосованием в 2019 году существенно сократился. Зеленского готовы поддержать 56,3% от тех, кто определился и придет голосовать, Порошенко - 43,7%.

Как известно, на выборах 21 апреля 2019г. по Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко - 24,45%.

Согласно исследованию, Юрий Бойко во втором туре проигрывает и Зеленскому, и Порошенко.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Теги: #опрос #выборы
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