Политика

16:39 20.04.2021

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

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Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Глава МИД Чехии Ян Гамачек во вторник заявил, что чешские власти обращаются с призывом к партнерам по ЕС и НАТО проявить солидарность и также высылать российских дипломатов, сообщают западные СМИ.

Министр также объявил, что в среду в МИД будет вызван посол РФ в Чехии с целью прояснить российскому представителю дальнейшие шаги Праги на фоне нарастания напряженности между Чехией и Россией.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чехия пошла на такой шаг, так как, по версии властей этой страны, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Теги: #ес #чехия #дипломаты #мид
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