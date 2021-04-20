Политика

15:35 20.04.2021

Фракция "Слуга народа" в четверг обсудит визит Шевченко в Беларусь и вечеринку Тищенко – нардеп Кравчук

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Фракция "Слуга народа" в четверг обсудит визит Шевченко в Беларусь и вечеринку Тищенко – нардеп Кравчук

Парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в четверг, 22 апреля, планирует обсудить встречу народного депутата Евгения Шевченко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, вечеринку, устроенную народным депутатом Николаем Тищенко в столичной гостинице с нарушением карантинных ограничений, а также провести онлайн-встречу с кандидатом на должность министра энергетики.

"Заседание фракции состоится на этой неделе, в четверг. Мы обсудим ряд вопросов, в том числе и законопроекты, которые будут выноситься на следующую пленарную неделю. Очевидно, будут и внеочередные заседания проводится. Также произошло несколько инцидентов и таких ситуаций, фигурантами которых были депутаты фракции, – это и визит Евгения Шевченко в Беларусь и его встреча с Александром Лукашенко, и ситуация с вечеринкой Николая Тищенко", – рассказала агентству "Интерфакс-Украины" во вторник заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Кроме того, в планах фракции – онлайн-встреча с кандидатом на должность министра энергетики, имени которого Кравчук разглашать не стала.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси. Первый заместить главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что фракция будет требовать объяснений от Шевченко по поводу его встречи с Лукашенко.

В свою очередь, киевские правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины по факту нарушения карантинных ограничений одним из народных депутатов, устроившим вечеринку в гостинице на столичном Подоле. По данным киевских СМИ, народным депутатом, устроившим вечеринку в честь дня рождения своей жены, является член фракции "Слуга народа" Тищенко.

Теги: #слуга_народа
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