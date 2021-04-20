Нардепы предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк и Оксана Дмитриева (фракция "Слуга народа") предлагают ввести должность уполномоченного по медицинским вопросам.

Соответствующий законопроект № 5400 "Об уполномоченном по медицинским вопросам" зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, сообщает сайт парламента.

Законопроект определяет основные принципы и гарантии деятельности омбудсмена по медицинским вопросам, порядок и способ реализации государственного контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в этой сфере, стандартов медицинского обслуживания и протоколов предоставления реабилитационной помощи в Украине.

Законопроект определяет, что омбудсмен по медицинским вопросам назначается Кабинетом министров Украины по результатам конкурса, который проводится независимой конкурсной комиссией по избранию уполномоченного.

Омбудсмен не являет государственным служащим и на эту должность может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания достиг 30 лет, владеет государственным языком, имеет высшее юридическое или медицинское образование, опыт деятельности по профессии и в течение последних 5 лет проживает в Украине.

Как сообщает сайт Верховной Рады, эти же авторы зарегистрировали законопроект № 5401 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об обеспечения деятельности уполномоченного по медицинским вопросам".

В частности, согласно предлагаемым изменениям, невыполнение законных требований уполномоченного по медицинским вопросам или нарушение сроков, непредоставление, предоставление недостоверной информации на запрос уполномоченного влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.