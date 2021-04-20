Политика

14:25 20.04.2021

Кластеры по реализации Минских соглашений являются капканом для Украины - мнение

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Кластеры по реализации Минских соглашений являются капканом для Украины - мнение

Вице-премьер-министр Украины в 2005-м году, член Стратегического совета сопротивления капитуляции Роман Бессмертный заявил, что имплементация предложенных Францией и Германией кластеров по реализации Минских соглашений для Украины весьма опасна.

"Кластеризация Минского процесса – это очередной капкан для тех, кто верит в способность с нынешней Россией достигнуть в ходе переговорного процесса хотя бы примирения. Я уже не говорю про достижение позитивного результата. Это примирение крайне необходимо сегодня России, чтобы рана, которую они организовали на Донбассе, постоянно кровоточила", - заявил Бессмертный на пресс-брифинге на тему "Кластерный план" реализации Минских договоренностей - навязанное силой принуждение к капитуляции" во вторник в Киеве.

В свою очередь, представитель Украины в Совете ООН по правам человека в 2006-2010 годах, член Стратегического совета сопротивления капитуляции Владимир Василенко считает, что "имплементация кластеров по реализации Минских соглашений изначально обречена на неудачу".

"Многочисленные переговоры, которые происходили на основе Минских договоренностей, были безрезультатными именно потому, что они и происходили на их основе … Минские соглашения действительно сыграли роль безальтернативного прекращения агрессии, но они были навязаны силой, много положений этих соглашений по содержанию противоречат общепризнанным принципам международного права и потому они по определению не могут быть самодостаточным и единственным инструментом урегулирования конфликта", - заявил Василенко.

Он также добавил, что "альтернатива Минским соглашениям есть – это, прежде всего, устав ООН, нормы права международных договоров, нормы международно-правовой ответственности и нормы института международно-правовых санкций".

Бессмертный – бывший представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Теги: #бессмертный #минские_соглашения
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