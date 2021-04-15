Политика

13:23 15.04.2021

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи - СМИ

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Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского по видеосвязи - СМИ

Во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Париже канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном в видеоформате, сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.

"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры о том, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности. Цель Путина - расколоть "нормандский формат". Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - цитирует слова источника ZN.UA в четверг.

Как сообщалось, президент Украины Зеленский с супругой Еленой 16 апреля осуществят рабочий визит во Францию. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

 

Теги: #зеленский #макрон #меркель
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