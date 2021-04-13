Политика

14:20 13.04.2021

В "Голосе" сделают выводы о президентском законопроекте о ликвидации ОАСК после его анализа

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В "Голосе" сделают выводы о президентском законопроекте о ликвидации ОАСК после его анализа

В партии "Голос" намерены сделать выводы о президентском законопроекте о ликвидации Окружного административного суда г.Киева после того, как проанализирует его текст, заявил член одноименной фракции, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"Вопрос слишком важный, чтобы его комментировать по заголовку с сайта президента. Мы ждём текст закона, чтобы его проанализировать и сделать свой вывод", - сказал Осадчук агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Теги: #оаск #голос
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