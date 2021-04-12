Политика

16:18 12.04.2021

Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского усилить переговоры с международными партнерами

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Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского усилить переговоры с международными партнерами

Украинской власти на фоне российской агрессии необходимо активизировать работу с западными партнерами, привлекая всех лидеров стран "Большой семерки" (G7), поскольку ситуация, когда события в Украине обсуждают без Украины, неприемлема, отмечают соучредители Центра национальной стойкости и развития экс-министр финансов Александр Данилюк, экс-министр иностранных дел Павел Климкин и экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

В видеоблоге на странице Центра национальной стойкости и развития в Facebook они отметили, что два года назад кандидат в президенты Владимир Зеленский встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и во время нового визита на повестке дня будет та же тематика: ситуация на Донбассе, судебная реформа и борьба с коррупцией.

"За эти годы ничего не изменилось, разве в худшую сторону. Речь идет не только о ситуации на Донбассе, а о напряжении на границе с РФ, Крымом, Беларусью. Но сейчас Зеленский уже не будет наивно говорить о плане достичь мира с Путиным, как в прошлый раз", - сказал Данилюк.

По мнению Климкина, вести разговоры лишь с Макроном или канцлером Германии Ангелой Меркель - не лучше стратегия. "Существует G7 - там и Макрон, и Меркель, и Байден. Давайте действовать сообща. Это может сработать, особенно в сегодняшней угрожающей ситуации", - считает экс-министр иностранных дел.

 

 

Теги: #зеленский #центр_национальной_стойкости
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