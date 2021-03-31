Политика

16:03 31.03.2021

Советник главы ОП: не все межгосударственные обсуждения требуют присутствия Украины

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Советник главы ОП: не все межгосударственные обсуждения требуют присутствия Украины

Советник главы Офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что видеоконференция президентов Германии, Франции и России проводилась не в рамках Нормандского формата и не требовала обязательного присутствия президента Украины.

"Это были не переговоры (в Нормандском формате – ИФ). Не все межгосударственные обсуждения требуют обязательного нашего присутствия. За столом не сидели десятки других стран, включая те же США…", - написал Подоляк на своей странице в Facebook.

По словам советника главы Офиса президента, большую часть повестки переговоров между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным заняли вопросы поставки российской вакцины "Спутник V" на европейский рынок, судьба Алексея Навального, строительство "Северного потока-2", а также ситуация в Сирии, Ливии и ядерная программа Ирана.

"Однако, за столом переговоров не присутствовали лидеры указанных стран или, к примеру, США", - подчеркнул он.

"И вот среди всего этого многообразия один из вопросов "на секунд 30" касался ситуации на Донбассе. Франция и Германия прямо потребовали от РФ придерживаться мирных договоренностей, прекратить эскалацию и провести встречу в Нормандском формате в ближайшее время. Жестко, четко, кратко. РФ же, как всегда, рассказала … о якобы невыполнении Минска со стороны Украины. Несколько секунд ритуальных слов", - добавил Подоляк.

Он также призвал отдельные украинские политические партии не распространять нарратив о том, что "Нормандский формат прошел якобы без Украины".

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе. Макрон и Меркель призвали РФ взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

 

Теги: #видеоконференция #подоляк
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