Политика

17:15 23.03.2021

В "Голосе" предупредили шестерых партийцев о возможном исключении – нардеп Юрчишин

2 мин читать
В "Голосе" предупредили шестерых партийцев о возможном исключении – нардеп Юрчишин

Руководство политической партии "Голос" предупредили шестерых членов о возможном исключении из состава политсилы, сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин.

«Предупредили об исключении, если не будем сохранять партийную дисциплину… еще нескольким моим коллегам: Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой и, кажется, Ольге Стефанишиной, если я не ошибся. То есть в общем нас должно быть шестеро людей, которых предупредили о таком развитии событий,» – отметил Юрчишин во время онлайн-включения на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом он добавил, что окончательного решения нет, хотя «есть намек, что, возможно, будет».

Как сообщалось, накануне член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в социальной сети Facebook заявил, что ему якобы сообщили об исключении из партии, но не за участие в акции у Офиса президента 20 марта, а за голосование в Верховной Раде. При этом он подчеркнул, что в связи с этим у него есть "доказательство – протокол политсовета". Кроме того, Юрчишин проинформировал, что партия якобы намерена исключить из своего состава еще нескольких партийцев. "Люди, которых пригласили, когда я вместе с другими ее (партию – ИФ) создавал. Их тоже исключают. Все по уставу", – сказал парламентарий.

Позже в пресс-службе партии "Голос" в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что политсиыла не принимала в текущем году решений об исключении кого-либо из своих рядов.

16 марта во время голосования в Раде 267 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

Согласно данным электронного протокола на сайте парламента, это решение поддержали в частности восемь членов фракции "Голос" (Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин).

Как объяснила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Устинова после голосования, мнения по законопроекту №5133 во фракции разделились. По ее словам, поддержать направление документа в КС было необходимо, чтобы получить заключение о его несоответствии Основному закону Украины.

 

Теги: #юрчишин #исключение #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 22.03.2021
В "Голосе" опровергли информацию Юрчишина об исключении его из партии

В "Голосе" опровергли информацию Юрчишина об исключении его из партии

12:08 22.03.2021
В "Голосе" считают нецелесообразным проводить внеочередное заседание Рады из-за событий у ОП

В "Голосе" считают нецелесообразным проводить внеочередное заседание Рады из-за событий у ОП

12:44 16.03.2021
В "Голосе" считают, что КС даст негативное заключение о законопроекте относительно порядка назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

В "Голосе" считают, что КС даст негативное заключение о законопроекте относительно порядка назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

12:34 15.03.2021
Дубинского исключили из "Слуги народа"

Дубинского исключили из "Слуги народа"

14:42 10.03.2021
Процесс восстановления Донбасса можно начать в нынешнем году, развивая экономику региона – лидер партии "Голос"

Процесс восстановления Донбасса можно начать в нынешнем году, развивая экономику региона – лидер партии "Голос"

10:33 25.02.2021
Кира Рудик: Если Зеленский продолжит политику последних недель, то смена правительства должна быть на повестке дня

Кира Рудик: Если Зеленский продолжит политику последних недель, то смена правительства должна быть на повестке дня

10:28 25.02.2021
Телеграмм-каналы начали "разгонять" тему об исключении Притулы из политсовета "Голоса" спустя две недели после съезда – Рудик

Телеграмм-каналы начали "разгонять" тему об исключении Притулы из политсовета "Голоса" спустя две недели после съезда – Рудик

10:19 25.02.2021
Вакарчук остается в партии "Голос" – Рудик

Вакарчук остается в партии "Голос" – Рудик

10:03 25.02.2021
Партия "Голос" намерена до конца марта объехать с туром Украину – Рудик

Партия "Голос" намерена до конца марта объехать с туром Украину – Рудик

09:35 25.02.2021
Вероятность досрочных выборов в Раду составляет менее 50%, считает лидер партии "Голос"

Вероятность досрочных выборов в Раду составляет менее 50%, считает лидер партии "Голос"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" требует рассмотреть проблему коронавируса на СНБО – Герасимов

Тимошенко: "Батькивщина" продолжит борьбу за украинскую землю

Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" требует рассмотреть проблему коронавируса на СНБО – Герасимов

Тимошенко: "Батькивщина" продолжит борьбу за украинскую землю

Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

Профильный комитет Рады вынес на общественное обсуждение законопроект о местных госадминистрациях

Ермак проинформировал послов G7 о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией

Разумков и Сассоли подписали меморандум о взаимопонимании между Верховной Радой и Европейским парламентом

В "Евросолидарности" не видят необходимости во внеочередном заседании Рады по событиям у Офиса президента

В Раде еще не начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания из-за протестов - Разумков

Система для голосования в Раде требует замены – Разумков

"Слуга народа" за проведение на этой неделе внеочередного заседания Рады из-за событий на Банковой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА