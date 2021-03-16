В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" – опрос Центра Разумкова

Четыре политические партии преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 до 9 марта.

Согласно результатам исследования, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 13% и 20% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 13% и 18%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 9%, партию "Сила и честь"- соответственно 4% и 5%.

В то же время за партию "Голос" готовы отдать свой голос 3% всех опрошенных и 3% тех, кто определился с выбором, за ВО "Свобода" - соответственно 2,5% и 3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – соответственно 2% и 3% , "Радикальную партию Олега Ляшко" - соответственно 2% и 2%, "Партию Шария" - соответственно 1% и 2%, партию "Гражданская позиция"- соответственно 1% и 1%, партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1% , партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%.

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.