Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее привлечение к ответственности виновных в неисполнении решений Совета - указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 февраля "О состоянии выполнения решений СНБО".

Текст соответствующего указа №77/2021 от 26 февраля размещен на сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его официальной публикации. Контроль над выполнением введенного в действие решения возлагается на секретаря СНБО.

Решение СНБО предусматривает, что Кабинет министров должен обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента Украины, а также принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.

Премьер должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО, введенными в действие указами президента.