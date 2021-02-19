Политика

16:06 19.02.2021

"Евросолидарность" лидирует в электоральном рейтинге украинских партий – исследование КМИС и Социс

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"Евросолидарность" лидирует в электоральном рейтинге украинских партий – исследование КМИС и Социс

Шесть партий - "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" – преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье.

Таковы результаты общенационального исследования, совместно проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром "Социс" 11-16 февраля 2021 года и представленного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно результатам исследования, рейтинг партий в Украине возглавляет "Европейская солидарность", за которую проголосовало бы 19,2% респондентов, кто намерен пойти на выборы и определился с предпочтениями. За ОПЗЖ отдали бы голоса 17,8% определившихся, за "Слугу народа" – 17,6%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 11,4%, за партию "Сила и честь" – 8,5%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%.

Высокие шансы на прохождение в парламент сохраняет Радикальная партия Олега Ляшко за которую проголосовали бы 4,8% определившихся. За Всеукраинское объединение "Свобода" намерены проголосовать 3,4% определившихся респондентов, за Партию Шария – 2,9%, "Голос" – 2,8%, партию "За майбутне" – 2,7%. Уровень поддержки остальных партий – менее 1% определившихся с выбором украинцев у каждой.

Кроме того, 8,5% из общего количества опрошенных не определились с выбором или затруднились с ответом, 10,4% не хотят поддерживать какую-либо партию, а 2,6% не намерены принимать участие в выборах.

Теги: #кмис #опрос #евросолидарность #социс #рейтинг
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