Порошенко обвинил ОПЗЖ в распространении российской пропаганды в Украине, а Путина – в оккупации Крыма

Экс-президент Украины и народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко обвинил нардепов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в распространении на территории Украины российской пропаганды, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" во вторник.

Отмечается, что пятый президент, комментируя слова нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича о Крыме, назвал главным виновником событий, которые привели ко временной окуппации полуострова Россией, президента РФ Владимира Путина.

"Несмотря на то, что у меня инаугурация была в июне, когда уже несколько месяцев продолжалась российская аннексия и оккупация, до сих пор ОПЗЖ не могут разобраться, кто же виноват в аннексии и агрессии. Мы от имени всего зала информируем вас, что фамилия этого человека - это Путин. Тот, кто подал своему Совету Федерации закон о праве использования российских войск за рубежом. Тот, кто ввел войска. Тот, кто убивал крымских татар и украинских патриотов. Тот, кто захватывал и бросал их в тюрьмы, и Ахтем Чийгоз может ярко вам это рассказать", - отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что, после блокировки трех телеканалов, принадлежащих нардепу Тарасу Козаку, представители ОПЗЖ потеряли возможность распространять в Украине тезисы российской пропаганды.

"Хочу подчеркнуть, что во времена Порошенко вы попытались купить эти каналы за несколько недель до завершения моей каденции. Тогда вы только хвалили и "топили" за Зеленского. А сейчас, когда вас лишили права обманывать украинских людей, весь этот зал поддерживает это решение", - резюмировал нардеп.