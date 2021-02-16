Парламент согласует тарифные законы, коррупцию на рынке газа рассмотрит ВСК - Тимошенко

На созванном по требованию "Батькивщины" совещании главы парламентских фракций договорились о поиске компромиссного решения относительно установления справедливой цены на газ, этот вопрос будет обсуждаться в четверг, 18 февраля, заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы получили от всех фракций согласие на определенный алгоритм действий. К сожалению, наш законопроект №4680 не поддержали "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", но мы договорились, что до утра четверга сотрудничаем вместе. И если эти фракции найдут компромиссное решение, то четверг посвятим тарифным вопросам. Я буду работать, чтобы в зале рассмотрели законопроекты, которые сделают дешевыми тарифы для людей", - приводит слова Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".

Кроме того, по ее словам, решено, что временная следственная комиссия детально изучит "коррупционные махинации на рынке газа при участии посредников, которые перепродают дешевый газ людям вдвое дороже".

"Если Верховная Рада промолчит и не сделает ничего, это означает, что депутаты являются соучастниками коррупции, когда дешевый газ продается заранее определенным компаниям, а они вдвое дороже продают его людям. После совещания, я считаю, тарифный вопрос сдвинулся с мертвой точки, и мы будем форсировать его, пока не будет принят закон №4680, который вернет стране справедливую систему, когда украинский газ по доступной цене направляется украинцам", - отметила политик.