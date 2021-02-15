Стефанчук предлагает расписать по неделям подготовку евроинтеграционных законопроектов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет о необходимости совместной законотворческой работы парламента и Министерства по европейской и евроатлантической интеграции при подготовке законопроектов, необходимых для европейской и евроатлантической интеграции.

"Верховной Раде надо будет совместно с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подумать над тем, чтобы когда у нас появятся дни, когда мы голосуем законы, необходимые нам для европейской и евроатлантической интеграции… проработать не просто перечень, который у нас предусмотрен в плане законопроектных инициатив, а в первую очередь понедельный порядок подготовки законопроектов, которые ставят нас на путь европейской и евроатлантической интеграции", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он сообщил, что в настоящее время обсуждается создание IT-инструмента, который бы позволил формировать этот план и контролировать его выполнение, что должно упростить работу.