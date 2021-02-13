Политика

09:36 13.02.2021

Угрозы нацбезопасности требуют жестких решений в рамках Конституции и законодательства – Офис президента о заседании СНБО

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Угрозы нацбезопасности требуют жестких решений в рамках Конституции и законодательства – Офис президента о заседании СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) пройдет в пятницу, 19 февраля, в помещении Офиса президента (ОП) на улице Банковой, 11.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", - сообщается в Telegram-канале Офиса президента в субботу.

Подчеркнуто, что общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.

"Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", - отмечается в сообщении.

Также подчеркнуто, что для президента Украины Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности президента по обеспечению национальной безопасности государства.

"Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Украины поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО. Часть вопросов на нем будет рассмотрен в закрытом режиме.

Теги: #снбо #нацбезопасность #офис_президента
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